İstanbulspor'un yeni hocası belli oldu

17:322/12/2025, Salı
Barış Kanbak son olarak Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük için Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Barış Kanbak getirildi.


Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Kanbak! Teknik direktör Sayın Barış Kanbak ile, Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a 'hoş geldin' dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.





