Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu

13:542/12/2025, Salı
DHA
Teknik direktör Recep Uçar
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İlhan Palut’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İlhan Palut’tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Konyaspor’dan ayrılan Recep Uçar ile prensip anlaşmasına vardı.


İkili görüşmelerin devam ettiği süreçte, Uçar’ın önümüzdeki günlerde yeşil-mavililere imza atması planlanıyor.


Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turu karşılaşmasında evinde Pendikspor’la karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, altyapı antrenörü Ekrem Dil yönetimde saha çıkacak. Bu karşılaşmayı Uçar ve ekibinin tribünden takip etmesi bekleniyor.






