İsviçre Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve İsviçre Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Heidi Beha yer aldı. Karşılama esnasında TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da hazır bulundu.