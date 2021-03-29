​İtalya’nın gözü korktu

Türkiye’nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 4-2’lik Hollanda zaferinin ardından İspanya’daki maçta Norveç’i de3-0 yenmesiAvrupa basının büyük yankı uyandırdı. İtalya’nın önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, milli takımın Norveç’i 3-0 yendiği maçı, “Bu Türkiye gerçekten korkutucu” başlığıyla duyurdu.

SPOR A Milli Takımımız deplasmanda Norveç'i farklı geçti

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların, 11 Haziran’da EURO 2020 açılış maçında İtalya ile oynayacağına dikkat çekilen haberde, Türkiye’nin Hollanda’nın ardından Norveç’i de yenerek uçuşa geçtiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da A Milli Takımı arayarak tebrik ettiği de yazıldı.

Tuttosport gazetesi de “Norveç karşısında süper Türkiye” başlığı ile ay-yıldızlıların, Hollanda’nın ardından Norveç’i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığını yazdı. Gazete, Ozan Tufan’ın attığı 2 golle maçın başrolünde yer aldığını ifade etti. Türkiye’nin bu performansının EURO 2020 öncesi İtalya’ya uyarı niteliğinde olduğu da kaydedildi.

SPOR Sırada Norveç var: "İman gücüyle oynayacağız"

TÜRKLER DURDURULAMAZ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

İspanyol Marca gazetesi, “Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç’i, La Rosaleda’ya gömüyor” başlığını atarak, “Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor” yorumunu yaptı. “Türkiye, Norveç’e fazla geldi” ifadesini de kullanan gazete, Türkiye’nin 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti. AS gazetesi de “Türkiye, Haaland ve Odegaard’ın kötü bir akşamında Norveç’i eziyor” ifadesini başlığına çıkardı.

Gazete, “Türkiye baştan sona Norveç’e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard’ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı” diye yazdı. Hollanda basınından NOS, “Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakalların grubunda lider”, Algemeen Dagblad gazetesi ise “Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü”, De Telegraaf da “Türkiye, Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi: 3-0” başlığını atarken, Türkiye’nin Norveç’e karşı da fazla güçlü olduğu da vurgulandı.

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OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı telefonla arayarak tebrik etti: Kolektif futbolun dersini verdiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen A Milli Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Erdoğan, 'İyi olmamak mümkün değil. Muhteşem bir galibiyet. Çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Kolektif futbolun dersini verdik' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE ŞAKA YAPMIYOR: NORVEÇ DİZLERİNİN ÜZERİNDE

Sırbistan’ın spor kanallarından Sportklub’un haberinde “Türkler Norveç’i parçaladı” ifadelerine yer verildi. Karadağ’da yayın yapan Vijesti gazetesinin haberinde ise “Türkiye, Norveç’i yıktı” ifadeleri kullanılırken, haberde, “Türkiye gruptaki baş rakiplerine karşı aldığı galibiyetlerle ilk sıraya oturdu. Türk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in öğrencileri önce İstanbul’da Hollanda’yı şaşırttı, ardından Malaga’da Norveç’i yıktı” ifadelerine yer verildi. Sırbistan’ın B92 televizyonunun haberinde de, “Türkiye şaka yapmıyor: Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde” denilirken, A Milli Takımı’nın elemelerdeki ikinci galibiyetini Norveç’e karşı aldığı aktarıldı.