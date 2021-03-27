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A Milli Takımımız deplasmanda Norveç'i farklı geçti

Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, grubun ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımız deplasmanda Norveçi farklı geçti
Milli futbolcularımızın gol sevinçleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında 'Bizim Çocuklar' Norveç'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 4. ile 59. dakikalarda Ozan Tufan ve 28. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Ayrıca mücadelenin 79. dakikasında Norveç'te Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Grubumuzdaki diğer maç

A Milli Takım'ın da yer aldığı G Grubu'nda Karadağ, konuk ettiği Cebelitarık'ı 26. dakikada Beciraj, 43. dakikada Simic, 53. dakikada Tomasevic ve 80. dakikada Jovetic'in ağları sarsmasıyla 4-1 mağlup etti. Cebelitarık'ın tek golünü, 30. dakikada penaltıdan Styche kaydetti.

Ozan Tufan'dan Norveç'e muhteşem gol
SPOR
Ozan Tufan'dan Norveç'e muhteşem gol

Mücadeleden dakikalar

4' Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Ozan Tufan sol ayağıyla topu filelere gönderdi ve milli takımımızı, Norveç karşısında 1-0 öne geçirdi.

11' Norveçte Sörloth'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

25' Norveç'te Sörloth'un şutu direkten döndü.

28' Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

43' Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama istediği vuruşu gerçekleştiremedi.

  • İlk yarı A Milli Takımımızın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

59' Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan, attığı muhteşem golle A Milli Takımımızı 3-0 öne geçirdi.

78' Odegaard'ın şutunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

79' Norveç'te Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

  • Mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız 3-0 kazandı.


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