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İtalyanlar Yunus için geliyor

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Galatasaray'daki seçim sonrası Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulüple masaya oturacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyanlar Yunus için geliyor
Yunus Akgün'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Galatasaray’da takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında, sezonu Adana Demirspor’da kiralık geçiren Yunus Akgün geliyor. Adana ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Lazio’nun radarında bulunuyor. İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare’nin, Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi sonrasında oyuncu için masaya oturması bekleniyor. Sarı-kırmızlı takımın her iki başkan adayının ise, Yunus Akgün’ün 2024’te bitecek sözleşmesini uzatmayı ve gelecek sezonlarda kadroda yararlanmayı düşündükleri kaydedildi. Ancak yapılacak tatmin edici bir teklif karşısında Yunus Akgün’ün satılmasının gündeme gelebileceği de kaydedildi.

Montella ile dikkat çekti

İki kez Adana Demirspor’a kiralanan Yunus Akgün, ilk döneminde TFF 1. Lig’de forma giymiş ve 28 maçta 5 gol ve 1 asist yapmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, asıl çıkışı Vincenzo Montella yönetiminde Adana Demirspor ile Süper Lig’de yaptı. İtalyan teknik adam ile uyum yakalayan Yunus, Süper Lig’de sezonu 8 gol ve 11 asistle noktaladı. Genç futbolcu, bu gollerin 3’ünü bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ağlarına gönderdi. Yunus, bu sezon gösterdiği yüksek performansını A Milli Takıma seçilerek taçlandırdı. Yunus, Galatasaray’da forma giydiği süreçte ise toplam 28 maçta süre bulurken, 5 gol ve 3 asistlik katkı vermişti.

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YUNUS AKGÜN (@yunusakgun17)'in paylaştığı bir gönderi

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