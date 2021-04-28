İzmir'de kazanan yok

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe'nin golünü 45+1. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 88. dakikada Ekuban attı. Ayrıca Trabzonspor'da Berat Özdemir (67'), Göztepe'de Obinna (90') gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Alınan bu sonucun ardından Göztepe puanını 48'e, Trabzonspor ise 64'e yükseltti. Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise BAY geçecek.