Yıldız futbolcunun sevgilisine günde 200 ölüm tehdidi

Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya'ya kaybeden İngiltere'de, eleştiriler hala devam ediyor. Hem teknik direktör Gareth Soutgate hem de futbolcular eleştiri oklarının hedefi durumunda.

Ayrıca The Sun'da yer alan habere göre, bazı holiganların futbolcuların sevgililerini tehdit ettikleri öğrenildi. İngiliz futbolcu Jack Grealish'in sevgilisinin de günde 200'e yakın ölüm tehdidi aldığı kaydedildi. 25 yaşındaki yıldızın kız arkadaşı Sasha Attwood, sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj aldığını söyledi.

Aldığı mesajları anlatan Attwood, "Umarım kanser olursun ve ölürsün. Tüm ailen ölür. Arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün. Umarım Wembley'de ölürsün" şeklinde mesajlar aldığını ifade etti.