Spor Yıldız futbolcunun sevgilisine günde 200 ölüm tehdidi
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Yıldız futbolcunun sevgilisine günde 200 ölüm tehdidi

EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltı atışları sonucunda kaybeden İngiltere'de sular durulmuyor. Final sonrasında İngiliz futbolcu Jack Grealish'in sevgilisinin günde 200'e yakın ölüm tehdidi aldığı iddia öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jack Grealishin sevgilisine günde 200 ölüm tehdidi
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Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya'ya kaybeden İngiltere'de, eleştiriler hala devam ediyor. Hem teknik direktör Gareth Soutgate hem de futbolcular eleştiri oklarının hedefi durumunda.

Ayrıca The Sun'da yer alan habere göre, bazı holiganların futbolcuların sevgililerini tehdit ettikleri öğrenildi. İngiliz futbolcu Jack Grealish'in sevgilisinin de günde 200'e yakın ölüm tehdidi aldığı kaydedildi. 25 yaşındaki yıldızın kız arkadaşı Sasha Attwood, sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj aldığını söyledi.

  • Aldığı mesajları anlatan Attwood, "Umarım kanser olursun ve ölürsün. Tüm ailen ölür. Arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün. Umarım Wembley'de ölürsün" şeklinde mesajlar aldığını ifade etti.

Jack Grealish ve Sasha Attwood
Jack Grealish ve Sasha Attwood
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