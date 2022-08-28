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Jesus etkisini gösteriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-3 haftadır futbolculara izin vermiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa seviyesinde tempo yakalamak için iyi idman yapmaları gerektiğini belirtirken, 3 günde bir maç periyodunda futbolculara izin vermedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesus etkisini gösteriyor
Jesus takımı sıkı çalıştırıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus göreve geldiği günden itibaren farklı bir teknik direktör profili çiziyor. Geçmişte sarı-lacivertli futbolcular maçların ertesi günü izin yapardı, ancak Jesus ile takım maçların ertesi günü antrenmana çıkıyor.

Portekizli teknik adam, Avrupa seviyesinde bir tempoda futbol oynamak için iyi idman yapmaları gerektiğini belirtirken, teknik heyet 3 günde bir maç periyodunda futbolculara izin vermedi.

Jesus antrenman sonrası dinlenmenin önemine de vurgu yaparken, futbolculardan uyku düzenlerine dikkat etmelerini istiyor.

Sarı-lacivertli futbolcuların günleri adeta tesisle evleri arasında geçiyor. Jesus maç günü de futbolculara antrenman yaptırıyor ve sabah yapılan antrenmandan sonra oyuncular maçlara çıkıyor.

Oyuncular tempodan şikayet etmiyor

Hazırlık kampında da futbolcular hazırlık maçları öncesi maç günü tempolu antrenman yaptıktan sonra hazırlık maçlarına çıkıyorlardı. Maç sonrası izin yapılmaması ve futbolcuların da bundan şikayet etmemesi Jesus etkisini gösteriyor.

Futbolcular 2-3 haftadır izin yapmıyor. Emre Mor paylaşımda “Antrenman, yemek, uyku tekrar” diyerek yoğun tempoya vurgu yaptı.

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