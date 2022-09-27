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Jorge Jesus: Derbiyi kazanıp yola devam edelim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde takımının spor kamuoyu tarafından favori gösterilmesi karşısında oyuncularına rehavet uyarısı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, ‘‘Doğru yoldayız ancak henüz hiçbir şey kazanmış değiliz. Beşiktaş derbisini kazanarak yolumuza devam etmeliyiz’’ dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: Derbiyi kazanıp yola devam edelim
Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularını taktik ve kondisyon olarak olduğu kadar mental açıdan da derbiye hazırlamaya çalışıyor. Son zamanlarda alınan sonuçlar ve sahada sergilenen performanslar göz önüne alındığında Fenerbahçe, spor kamuoyu tarafından favori gösterilirken, Portekizli teknik adam oyuncularının rehavete kapılmaması için uğraşıyor.

"Derbiyi kazanıp yola devam edelim"

Takımla yaptığı toplantılarda ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcının, “Takım olarak doğru yoldayız, ancak henüz hiçbir şey kazanmış değiliz. Hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Hedefe ulaşmak için önümüzde uzun bir yol var. Yapmamız gereken şey kazanarak yolumuza devam etmek. Her hafta daha güçlü bir görüntü sergiliyoruz, ancak halen daha iyi olabiliriz. Daha iyi olabileceğimize de inanıyorum. Rehavete kapılmadan her zaman daha iyisini yapmak için antrenmanlarda daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş derbisini kazanarak yolumuza devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

  • Hedef orta saha üstünlüğü
  • Jesus, derbide orta alanda görev vermeyi planladığı Crespo ve Arao ile yakından ilgileniyor. İkilinin uyumundan son derece memnun olan tecrübeli teknik direktör, bitmek bilmeyen enerjiye sahip olan ve sahada basmadık yer bırakmayan iki futbolcuyla önce orta saha üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor. İki oyuncu rakip atakları da ilk karşılayan isimler olacak. Jesus, milli takımlara gitmeyen Mert Hakan, Crespo ve Arao’ya dayanıklılarını üst düzeye çıkarmaları için bireysel çalışmalar da yaptırıyor.

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