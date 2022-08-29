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Brezilya'dan flaş Jorge Jesus iddiası

2022 Dünya Kupası’ndan sonra Tite ile yollarını ayıracak Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü için adaylar arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da yer alıyor. Diğer adaylar ise Abel Ferreira ve Jorge Sampaoli.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus sezon sonu Fenerbahçeden ayrılacak mı?
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Brezilya basınından O Globo muhabiri Diogo Dantas’ın haberine göre 2022 Dünya Kupası’nın ardından Brezilya Milli Takımı Tite ile yollarını ayıracak.

Brezilya Milli Takımı için teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus’un en güçlü aday olduğu ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçebileceği belirtildi.

Haberde Abel Ferreira ve Jorge Sampaoli’nin de Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer aldığı vurgulandı.

  • Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Jesus etkisini gösteriyor
SPOR
Jesus etkisini gösteriyor

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