Fenerbahçe'de rotasyon güçlendi: Üçlüye dönülecek

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen araya lider giren Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Atilla Szalai ve Altay Bayındır da takımla çalışmalara katıldı. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavisi süren Luan Peres dışında eksik kalmadı.
Sakatlıklar nedeniyle bu isimleri fazla kullanamayan teknik direktör Jorge Jesus, Peres dışında tam kadro hazırlıklarına devam ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcının elindeki alternatifler de çoğalınca elindeki rotasyon genişleyecek.
Hazırlık maçlarında deneyecek
Teknik direktör Jesus'un sakat oyuncuların dönüşüyle genişleyen rotasyonda yeniden 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor.
Tecrübeli çalıştırıcının, İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal ile yapılacak hazırlık maçlarında yeniden savunmada daha önce de şans verdiği Serdar Aziz-Gustavo Henrique-Szalai üçlüsünü deneyeceği belirtildi.