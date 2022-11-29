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Fenerbahçe'de rotasyon güçlendi: Üçlüye dönülecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sakat oyuncuların dönüşüyle genişleyen rotasyonda yeniden 3'lü savunmaya dönecek. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce de şans verdiği Serdar Aziz-Gustavo Henrique-Szalai üçlüsünü hazırlık maçlarında deneyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus üçlü savunma sistemine dönecek mi?
Sarı-lacivertliler Jesus yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen araya lider giren Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Atilla Szalai ve Altay Bayındır da takımla çalışmalara katıldı. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavisi süren Luan Peres dışında eksik kalmadı.

Sakatlıklar nedeniyle bu isimleri fazla kullanamayan teknik direktör Jorge Jesus, Peres dışında tam kadro hazırlıklarına devam ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcının elindeki alternatifler de çoğalınca elindeki rotasyon genişleyecek.

Hazırlık maçlarında deneyecek

Teknik direktör Jesus'un sakat oyuncuların dönüşüyle genişleyen rotasyonda yeniden 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal ile yapılacak hazırlık maçlarında yeniden savunmada daha önce de şans verdiği Serdar Aziz-Gustavo Henrique-Szalai üçlüsünü deneyeceği belirtildi.

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