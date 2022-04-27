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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe itirafı

10 günlük tatil için Brezilya'ya giden dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüştüklerini fakat henüz bir anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jorge Jesustan Fenerbahçe itirafı
Jorge Jesus

10 günlük tatil için Brezilya'ya giden Portekizli teknik adam Jorge Jesus, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına yanıt veren 67 yaşındaki tecrübeli hoca, henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi. Jorge Jesus, "Fenerbahçe ile görüştüm ama henüz anlaşmadım. Birçok teklifi değerlendiriyorum. Düşünmek için zamanım var" ifadelerini kullandı.

  • Portekiz basınında yer alan haberlerde, Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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