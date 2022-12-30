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Jorge Jesus'tan Michy Batshuayi'ye baskı uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşma içerisinde oyuncularını sık sık uyarması dikkatlerden kaçmıyor. Portekizli hoca, oyuncularının sürekli rakibe baskı yapmasını istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesustan Michy Batshuayiye baskı uyarısı
Michy Batshuayi sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planında özellikle orta sahada ve 3. bölgede rakibe yapılacak baskı büyük önem taşıyor.

Jorge Jesus sık sık uyarıyor

Jesus, bu konuda istediklerini tam olarak sahaya yansıtamayan oyuncularını da uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Hatayspor maçında alınan galibiyete rağmen Belçikalı golcü Batshuayi'ye ileride pres konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

  • Serdar Dursun da pres sonucu gol attıktan sonra kulübede Batshuayi'nin yanına giderek, pres sonucu kapılan topta gelen golü anlattı ve kendisine neler yapması gerektiğini söyledi.

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