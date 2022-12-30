Jorge Jesus'tan Michy Batshuayi'ye baskı uyarısı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planında özellikle orta sahada ve 3. bölgede rakibe yapılacak baskı büyük önem taşıyor.
Jorge Jesus sık sık uyarıyor
Jesus, bu konuda istediklerini tam olarak sahaya yansıtamayan oyuncularını da uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Hatayspor maçında alınan galibiyete rağmen Belçikalı golcü Batshuayi'ye ileride pres konusunda sık sık uyarılarda bulundu.
- Serdar Dursun da pres sonucu gol attıktan sonra kulübede Batshuayi'nin yanına giderek, pres sonucu kapılan topta gelen golü anlattı ve kendisine neler yapması gerektiğini söyledi.
𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 👍 pic.twitter.com/AyTqYtZRbt
𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 👍 pic.twitter.com/AyTqYtZRbt— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 15, 2022