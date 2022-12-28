Spor Jorge Jesus "Rakiplerin değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanırlar"
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Jorge Jesus: "Rakiplerin değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanırlar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-0’lık Hatayspor galibiyeti sonrası futbolcularının bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. Jesus, "4-0 kazandık ama 3-4 gol daha atabilirdik. Kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde 40 gol attık, güzel rakam. Oyuncularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Jorge Jesustan oyun sistemi itirafı
Jorge Jesus

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hatayspor'u kendi sahasında 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"Son 3 maçta kırmızı kart gördük"

Ligde 40 gole ulaştıklarını ve bunun güzel bir rakam olduğunu vurgulayan Jesus, "Bugün galibiyet daha da önemliydi. Ligde son 2 maçta mağlup olmuştuk. Son 3 maçta kırmızı kart görmüştük. Bu kırmızı kartlar bize problem çıkarttı. Bugün yine takım bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 3-4 gol daha atabilirdik. Kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde 40 gol attık, güzel rakam. Oyuncularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Taraftarlar maç boyunca destek, özgüven verdiler. Yeni yıl geliyor, taraftarlarımıza sağlık, başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum” diye konuştu.

  • "Rakiplerin bunu değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanıyorlar"
  • Savunma arkasına atılan toplarla ilgili sorulan soruya ise tecrübeli teknik adam, “Bunun bir çözümü yok, bizim oynamış olduğumuz futbolun riski bu. Bunu bilerek göz önüne alıyoruz. Rakiplerin bunu değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk var biliyoruz ama sahada bu oyun tarzını sergiliyoruz, bu yüzden 40 gol attık” şeklinde cevap verdi.

ÖZET | Fenerbahçe-Hatayspor: 4-0
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe-Hatayspor: 4-0


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