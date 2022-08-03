Jorge Jesus'tan oyuncularına Slovacko uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde karşılaşacakları Slovacko maçı öncesi oyuncularını rakibi ciddiyete almaları konusunda uyardı. Slavavko’nun ciddi bir rakip olduğunu belirten Portekizli teknik adam, ilk maçta taraftarlarının önünde turu getirecek skoru elde etmeleri gerektiğini söyledi.

Jorge Jesus oyuncuları uyardı

Rakibin stratejisini kontra atakların oluşturduğu vurgusu yapan Jesus, Slovacko’nun iyi kapandığını, hücuma da hızlı çıktığını ifade ederek, bu nedenle hızlı ataklarına karşı savunma ve orta saha oyuncularını uyardı. Çek ekibinin defansa ağırlık veren ve kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışan bir kontratak futbolu oynadığını dile getiren Portekizli teknik direktör, “Sağlam savunma yapıyorlar, hızlı ataklara çıkıyorlar, bu nedenle basit top kayıpları yapmamalıyız” diyerek oyuncularını uyardı.

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Top çıkarmalarını engellemeliyiz

Takım savunması, alan ve pozisyon paylaşımının önemine dikkat çeken Jesus, Dinamo Kiev maçında olduğu gibi Slavacko karşısında da rakibe önde pres yapacaklarını, stoperlerine baskı yaparak rahat top çıkarmalarını engelleyeceklerini ifade etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü, 2. bölgeden hücuma daha hızlı taşımaları ve daha seri pas akışı sağlamaları gerektiğini de söyledi.

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