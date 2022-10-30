Spor Jorge Jesusu polise benzetti
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus'u polise benzetti

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, Teknik Direktör Jorge Jesus için, "Hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı. Çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir karakteri var. Bizlerden de bunu sürekli isteyen bir insan." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesusu polise benzetti
Michy Batshuayi

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, Teknik Direktör Jorge Jesus için, "Hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı. Çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir karakteri var. Bizlerden de bunu sürekli isteyen bir insan." dedi.

"Eğlenceyi seven bir insanım"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine golcü futbolcu, "Bu benim kişiliğim. Eğlenceyi seven bir insanım. Çalışması gerekiyorsa da en iyisini ortaya koymak durumundayım yoksa hocam beni mahvedebilir" dedi.

"Jorge Jesus’u bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim"

Teknik Direktör Jorge Jesus hakkındaki düşüncelerini de aktaran Batshuayi, "Hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı. Çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir karakteri var. Bizlerden de bunu sürekli isteyen bir insan. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun gibi bir hoca ile çalışmak bizler açısından da oldukça güzel. Genciyle, tecrübeli oyuncusuyla beraber iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Mükemmeliyete yaklaşabilmek adına hocanın bize kattığı çok şey var" diye konuştu.

Kartalda Güneş farkı

Kartal'da 'Güneş' farkı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde farklı kazandı.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti.
Takımı işaret etti

Takımı işaret etti

​Jorge Jesus, 5-2'lik İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi.
Çirkin saldırı

Çirkin saldırı

​Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpiyat Stadı'ndaki Trabzonspor'a ait pankartları yırttı.
Gol sevinci merak uyandırdı

Gol sevinci merak uyandırdı

​İrfan Can Kahveci attığı golden sonra farklı bir sevinç yaşadı.
'Kim ne derse desin'

'Kim ne derse desin'

Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'u da, Beşiktaş'ı da seviyorum.
Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'a kötü haber

​Rachid Ghezzal derbide forma giyemeyecek.
Vodafone Park'ta <br>'Güneş' heyecanı

Vodafone Park'ta
'Güneş' heyecanı

​Şenol Güneş, Vodafone Park'ta çiçeklerle karşılandı.
Yusuf Yazıcı <br>eski günlerini arıyor

Yusuf Yazıcı
eski günlerini arıyor

Milli futbolcu, kötü performansı sonrasında eleştiriliyor.
Çözülemeyen ofsayt taktiği

Çözülemeyen ofsayt taktiği

​Jorge Jesus maç önü ısınmada bile takımını buna çalıştırıyor.
Böcek istilası <br>maç erteletti

Böcek istilası
maç erteletti

​Futbolcular zor anlar yaşadı.
Farklı galibiyet

Farklı galibiyet

Ankaragücü, Hatayspor karşısında zorlanmadı.
Eski günlerini arıyor

Eski günlerini arıyor

​Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da istediği başlangıcı yapamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.