|
Reklam
Reklam
Spor

Jorge Sampaoli: "Fenerbahçe maçı bizim için çıkış olacak"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ligdeki kötü gidişine son vermek için 9 Mart Perşembe günü sahasında sarı lacivertlilere karşı oynayacağı maçı tek umut olarak görüyor.

14:53 . 5/03/2023 Pazar
AA
Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli

İspanya 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Atletico Madrid'e 6-1 yenilen ve düşme hattının çok yakınında, 16. sırada bulunan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi.


"Zor maç olacak"

Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik oluşturmaktan başka bir seçenek yok." dedi.


"Çok fazla oyuncumuz yok"

"Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli." diyen Sampaoli, "Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız. Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız ama bir gerçek var ki her iki turnuvayı düşünecek elimizde çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.


"Yama yaparak yolumuza devam ediyoruz"

Defanstaki Marcao, Karim Rekik ve Loic Bade'nin sakatlıklarından yakınan Sampaoli, "Avrupa bizi rahatsız etmiyor, bununla yüzleşmeli ve hatalarımızı gidermek için çalışmalıyız. Takım, aşırı durumlarda yama yaparak yoluna devam ediyor. Eksiklerimize rağmen defans hattımızı daha iyi organize etmemiz gerekiyor. Hafta içinde bunu iyileştirmek için çalışacağız." şeklinde konuştu.


Sevilla'nın "panik olmamasının" önemine vurgu yapan Sampaoli, Julen Lopetegui'nin yerine 6 Ekim 2022'de takımın başına geldiği dönemi hatırlatarak, "Stresin tekrar gelmesi en kötüsü olur. Ben Sevilla'ya geldiğim dönemde zaten bunu yaşamıştık. Kulüp, tarihinin olağanüstü zor bir döneminden geçiyor ama bundan çıkmalı." değerlendirmesinde bulundu.





#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Sevilla
17 dakika önce
default-profile-img
Jorge Sampaoli: "Fenerbahçe maçı bizim için çıkış olacak"
Süleyman Soylu: "Görseller kabul edilemez"
Mehmetçik kırsaldaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
Deprem bölgesinde yapılacak konutların benzeri Üsküdar'da yıl sonunda tamamlanacak
Bursasporlu futbolculardan asker selamı
PAK ekiplerinden depremzede miniklere moral etkinliği
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.