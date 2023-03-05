Jorge Sampaoli: "Fenerbahçe maçı bizim için çıkış olacak"

İspanya 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Atletico Madrid'e 6-1 yenilen ve düşme hattının çok yakınında, 16. sırada bulunan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi.





"Zor maç olacak"

Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik oluşturmaktan başka bir seçenek yok." dedi.





"Çok fazla oyuncumuz yok"

"Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli." diyen Sampaoli, "Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız. Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız ama bir gerçek var ki her iki turnuvayı düşünecek elimizde çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.





"Yama yaparak yolumuza devam ediyoruz"

Defanstaki Marcao, Karim Rekik ve Loic Bade'nin sakatlıklarından yakınan Sampaoli, "Avrupa bizi rahatsız etmiyor, bununla yüzleşmeli ve hatalarımızı gidermek için çalışmalıyız. Takım, aşırı durumlarda yama yaparak yoluna devam ediyor. Eksiklerimize rağmen defans hattımızı daha iyi organize etmemiz gerekiyor. Hafta içinde bunu iyileştirmek için çalışacağız." şeklinde konuştu.





Sevilla'nın "panik olmamasının" önemine vurgu yapan Sampaoli, Julen Lopetegui'nin yerine 6 Ekim 2022'de takımın başına geldiği dönemi hatırlatarak, "Stresin tekrar gelmesi en kötüsü olur. Ben Sevilla'ya geldiğim dönemde zaten bunu yaşamıştık. Kulüp, tarihinin olağanüstü zor bir döneminden geçiyor ama bundan çıkmalı." değerlendirmesinde bulundu.















