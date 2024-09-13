Kadrosunu son olarak Sofyan Amrabat ve Filip Kostic ile takviye eden Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni 11'in ilk adımlarının atılacağı, Galatasaray derbisinde ise yeni transferlerin tamamen sahne alacağı ileri sürüldü. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde En Nesyri, hem Edin Dzeko’nun formu hem de fizik olarak istenilen seviyede olmaması sebebiyle bundan önceki maçlarda az süre almıştı. Fakat yeni dönemde yıldız golcünün ilk 11’e adapte edileceği bildirildi.