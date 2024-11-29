Jose Mourinho: Hakem Slavia Prag'ı affetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.





Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

'Dakikalar geçtikte tempoları düşecekti'

"Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtikte tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık."

'Takımımın tutumundan ötürü mutluyum'

"Sarı kartı olanlar vardı, kulübede orta saha ve savunmacı yoktu. Oyuncuların dengelerini koruması zordu. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum."

'Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz'

"Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. Saint-Gilloise dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Ortalardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var."

'Hakem onları affetti'

"Slavia'nın ikinci sarıdan bir kırmızı kartı olması gerekiyordu. Hakem onları affetti. Bize kartları kolay gösterdi. Genel olarak bakacaksak hakem kötü değildi, iyiydi."















