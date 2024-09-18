Jurecka'dan Samsunspor maçı öncesi gözdağı

“Önümüzde çok önemli bir maç var. Galatasaray'a karşı kaybettik ve evimizde oynuyoruz. Taraftarlarımıza Galatasaray maçının telafisi olarak bir hediye vermek istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya'da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Takım arkadaşlarımla kimyamı daha çok artırmam gerekiyor. Ondan sonra çok daha iyi olacağına ve gollerin geleceğine inanıyorum” diye konuştu.