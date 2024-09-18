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Spor

Jurecka'dan Samsunspor maçı öncesi gözdağı

Çaykur Rizespor'un yeni santrforu Vaclav Jurecka, "Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir" ifadelerini kullandı.

14:12 - 18/09/2024 Çarşamba
DHA
Vaclav Jurecka
Vaclav Jurecka

Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Samsunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik direktör İlhan Palut gözetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, ısınma, kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.


Karadeniz temsilcisinin yeni santrforu Vaclav Jurecka, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Her derbi maç özeldir'

“Önümüzde çok önemli bir maç var. Galatasaray'a karşı kaybettik ve evimizde oynuyoruz. Taraftarlarımıza Galatasaray maçının telafisi olarak bir hediye vermek istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya'da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Takım arkadaşlarımla kimyamı daha çok artırmam gerekiyor. Ondan sonra çok daha iyi olacağına ve gollerin geleceğine inanıyorum” diye konuştu.






#Çaykur Rizespor
#Vaclav Jurecka
#Samsunspor
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