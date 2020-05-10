UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus-Lyon maçının muhtemel tarihi açıklandı

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını ileri sürdü.

Haber Merkezi AA
İlk maçı Lyon 1-0 kazanmıştı.

İlk maçı Lyon 1-0 kazanmıştı.

Fransa'nın RTL radyosuna açıklama yapan Aulas, "Juventus'a karşı oynayacağımız maçın tarihi belli oldu. Torino'daki karşılaşma 7 Ağustos'ta seyircisiz oynanacak" ifadelerini kullandı.

Olympique Lyon, ilk karşılaşmada ağırladığı İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmişti.

17 Mart'ta oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ertelenmişti.

  • UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanacağını duyurmasına karşın, kesin tarihleri henüz açıklamadı.

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