Juventus-Lyon maçının muhtemel tarihi açıklandı

Fransa'nın RTL radyosuna açıklama yapan Aulas, "Juventus'a karşı oynayacağımız maçın tarihi belli oldu. Torino'daki karşılaşma 7 Ağustos'ta seyircisiz oynanacak" ifadelerini kullandı.
Olympique Lyon, ilk karşılaşmada ağırladığı İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmişti.
17 Mart'ta oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ertelenmişti.
- UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanacağını duyurmasına karşın, kesin tarihleri henüz açıklamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar #UCL
🏴 Liverpool
🏴 Man City
🏴 Tottenham
🏴 Chelsea
🇪🇦 Barcelona
🇪🇦 Real Madrid
🇪🇦 Atletico Madrid
🇪🇦 Valencia
🇮🇹 Juventus
🇮🇹 Napoli
🇮🇹 Atalanta
🇩🇪 Bayern Munich
🇩🇪 Dortmund
🇩🇪 RB Leipzig
🇫🇷 PSG
🇫🇷 Lyon pic.twitter.com/7Gpccw12Mm
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar #UCL
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