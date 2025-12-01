Yeni Şafak
Kadıköy'de gündem olan görsel şov: Yapılan gönderme dikkat çekti

20:031/12/2025, Pazartesi
Stadyum ışıklarıyla görsel şov yapıldı.
Fenerbahçe Kulübü, derbi öncesi Kadıköy’de bir ışık şovuna imza attı. Takımın efsaneleri sahaya yansıtılırken, Galatasaray'a yapılan gönderme sarı-lacivertli tribünleri ayağa kaldırdı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi Kadıköy'de ses getiren anlar yaşandı.


Maç başlamadan önce gerçekleştirilen özel ışık şovuyla stadyum adeta bir görsel arenaya çevrildi. Stadyum ışıklarıyla hazırlanan koreografide Fenerbahçe’nin efsane isimlerine yer verilirken, tribünlerde büyük coşku oluştu.


Gösterinin en dikkat çekici detayı ise yıllardır hafızalarda yer eden 6-0 skoruna yapılan gönderme oldu. Tribünlerden yükselen tezahüratlar ve ışıklarla birleşen özel efektler, derbi atmosferini maç başlamadan zirveye taşıdı.


İşte o anar:







