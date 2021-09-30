Spor Kadıköyde taraftarlar futbolcuları ıslıkladı
FUTBOL FUTBOL

Kadıköy'de taraftarlar futbolcuları ıslıkladı

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sarı lacivertli taraftarlar bazı futbolcuları ıslıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde taraftarlar futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçeli taraftarlar

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yenilen gollerin ardından bazı taraftarlar futbolcuları protesto etmeye başladı.

Sarı lacivertli taraftarların özellikle Luiz Gustavo oyundan çıkarken Brezilyalı oyuncuyu ıslıklaması dikkat çekti. Geldiği günden bu yana takımın en fazla destek gören oyuncusu saha kenarına yuhalanarak gelirken bazı taraftarlar tecrübeli oyuncuya destek olmaya çalıştı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş da oyundan alındığı esnada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yandaş bu tepkilere alkışla karşılık verdi.

Mert Hakan'ın Olympiakos maçında yaşadığı hayal kırıklığı.
Mert Hakan'ın Olympiakos maçında yaşadığı hayal kırıklığı.

Abone Ol Google News
Fransada ikinci perde

Fransa'da ikinci perde

​Marsilya-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

​Sarı lacivertliler Avrupa'daki ikinci maçında da kazanamadı.
Elektriğe zam yok

​EPDK satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Marsilya'da provokasyon

Marsilya'da provokasyon

Fransız polisinden G.Saraylılara biber gazlı müdahale.

Bakan Koca, 30 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

​'Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözümü engeller.'

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor.

Merdiven bulunan sokağa girince otomobil takla atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.