Kadıköy'de taraftarlar futbolcuları ıslıkladı

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yenilen gollerin ardından bazı taraftarlar futbolcuları protesto etmeye başladı.
Sarı lacivertli taraftarların özellikle Luiz Gustavo oyundan çıkarken Brezilyalı oyuncuyu ıslıklaması dikkat çekti. Geldiği günden bu yana takımın en fazla destek gören oyuncusu saha kenarına yuhalanarak gelirken bazı taraftarlar tecrübeli oyuncuya destek olmaya çalıştı.
Öte yandan Mert Hakan Yandaş da oyundan alındığı esnada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yandaş bu tepkilere alkışla karşılık verdi.