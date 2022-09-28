Kadın taraftarlar 'Galatasaray şampiyon' dedi

Ağustos ayında başlayan Süper Lig'de geride bırakılan iki ayın sonunda bu sene kimin şampiyon olacağı da merak konusu haline geldi. Areda Survey’in düzenlediği ve katılımcılara “Sizce bu sene süper ligde hangi takım şampiyon olur?” sorusunun sorulduğu araştırmada yüzde 36,3 ile Galatasaray şampiyonluk koltuğuna oturdu. Galatasaray’ı yüzde 28,8 ile Fenerbahçe, yüzde 19,8 ile Beşiktaş ve yüzde 9,1 ile Trabzonspor takip etti.

Kadınlar 'Galatasaray' derken, erkekler 'Beşiktaş şampiyon' diyor

Kadınların yüzde 44,4’ü Galatasaray’ın şampiyon olmasını isterken, erkeklerin yüzde 28,8’i Beşiktaş’ın şampiyon olması yönünde tercihlerini yaptı.

Kadınların şampiyon tercihlerinde ilk dördün sıralaması;

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Galatasaray (%44,4)

Fenerbahçe (%31,3)

Beşiktaş (%11,5)

Trabzonspor (%10,9)

Erkeklerin şampiyon tercihlerinde ilk dördün sıralaması;

Galatasaray (%26,0)

Fenerbahçe (%27,6)

Beşiktaş (%28,8)

Trabzonspor (%7,1)