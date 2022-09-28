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Kadın taraftarlar 'Galatasaray şampiyon' dedi

Areda Survey’in bu sene Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağına yönelik gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre şampiyonluk koltuğuna yüzde 36,3 ile Galatasaray oturuyor. Galatasaray’ı zirveye taşıyanların büyük çoğunluğunu ise yüzde %44,4 ile kadınlar oluşturuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadın taraftarlar Galatasaray şampiyon dedi
Galatasaray'ın İstanbulspor maçındaki ilk 11'i

Ağustos ayında başlayan Süper Lig'de geride bırakılan iki ayın sonunda bu sene kimin şampiyon olacağı da merak konusu haline geldi. Areda Survey’in düzenlediği ve katılımcılara “Sizce bu sene süper ligde hangi takım şampiyon olur?” sorusunun sorulduğu araştırmada yüzde 36,3 ile Galatasaray şampiyonluk koltuğuna oturdu. Galatasaray’ı yüzde 28,8 ile Fenerbahçe, yüzde 19,8 ile Beşiktaş ve yüzde 9,1 ile Trabzonspor takip etti.

Kadınlar 'Galatasaray' derken, erkekler 'Beşiktaş şampiyon' diyor

Kadınların yüzde 44,4’ü Galatasaray’ın şampiyon olmasını isterken, erkeklerin yüzde 28,8’i Beşiktaş’ın şampiyon olması yönünde tercihlerini yaptı.

Kadınların şampiyon tercihlerinde ilk dördün sıralaması;

Galatasaray (%44,4)

Fenerbahçe (%31,3)

Beşiktaş (%11,5)

Trabzonspor (%10,9)

Erkeklerin şampiyon tercihlerinde ilk dördün sıralaması;

Galatasaray (%26,0)

Fenerbahçe (%27,6)

Beşiktaş (%28,8)

Trabzonspor (%7,1)

  • Bu araştırma, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
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