Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Kadro dışı kalan Bifoumadan cevap geldi
FUTBOL FUTBOL

Kadro dışı kalan Bifouma’dan cevap geldi

Bursaspor’da süresiz kadro dışı bırakılan Thievy Bifouma, yeşil-beyazlı kulübün sosyal medyadaki bildirisinin altına yorumda bulundu. ‘Cevap hakkı’ başlığında yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu, “Bir anlaşmazlık olsaydı profesyonelce olurdu ve resmi olurdu” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kadro dışı kalan Bifouma’dan cevap geldi
Bifouma, Bursaspor formasıyla 6 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan sonrasında da süresiz kadro dışı kaldığı açıklanan Bursasporlu futbolcu Thievy Bifouma’dan açıklama geldi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına ‘Cevap hakkı’ başlığında yorumda bulunan Bifouma, şunları söyledi:

"Bu basın açıklaması beni şaşırttı"


  • “Bursaspor Kulübü’nün disiplinsiz davranışım nedeniyle kadro dışı bırakıldığıma ilişkin resmi açıklamasını şaşkınlık ve hayal kırıklığı ile okudum. Bu sabah yine antrenman yaparken önümüzdeki haftanın maçlarında bir kulüp lideriyle samimi bir fikir alışverişinde bulundum. Bu yüzden kulüp yetkililerinin profesyonellik eksikliğini gösteren bu basın açıklaması beni şaşırttı. Bu kulübü ve taraftarlarını seviyorum. Buradaki şevk, bu kulübün kendini korumasına yardımcı olmak için yüzde yüzümü vermek istememe neden oldu ki biz Kocaelispor maçını 2-1 kazandık. İki haftadır sakat olmama rağmen antrenman yapıyorum. Bu tarihi kulübe yardım etmek benim için çok önemli.”

“İtibarımı zedelemeyi amaçlayan yanlış bir açıklama"

  • “Dışarıdaki (İstanbulspor deplasmanı) maç için antrenör ile görüşmemize istinaden haftaya içeride oynanacak iki maç için kalmayı istedim iyileşmek ve kendimi hazırlamak için. Bir anlaşmazlık olsaydı profesyonelce olurdu ve resmi olurdu. Bugün nerede antrenman yapacağımı bildirmek için benimle gülerek konuşuldu ama sonrasında bir futbolcu olarak itibarımı zedelemeyi amaçlayan yanlış bir resmi basın açıklaması çıkartıyorlar. Bu kulübe ne kadar çok saygım olsa da bunu kabul edemem.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bursaspor (@bursaspor)'in paylaştığı bir gönderi

Bursaspor'dan hakem isyanı: Yazmışsınız senaryoyu
SPOR
Bursaspor'dan hakem isyanı: Yazmışsınız senaryoyu
İki bin 354 TL hesaplarda

İki bin 354 TL hesaplarda

​Bakan Yanık duyurdu, ödemeler başladı.
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

​Temizlik görevlisi bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi.
İstanbullular ev almak için akın ediyor

​Pandemi değerini kat kat arttırdı.

​MSB duyurdu: Ateş açıp sızma girişiminde bulunmuşlardı.

​Afrika'dan çöl tozları geliyor.

​İçişleri duyurdu: 650 personelin katılımıyla harekat başladı.

​Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi: 'Tek hayali vardı'

​Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

'​Biz de huzursuz ve rahatsızız.'

​Ömür Akkor'un yeni kitabı Efendimizin sofrasını anlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.