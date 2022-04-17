Kadro dışı kalan Bifouma’dan cevap geldi

Gündem

Umutlu bekleyiş: Fabrika satılırsa 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecekler

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki oto filtre fabrikası 2004 yılında kapanırken, işsiz kalan 269 işçi tazminatlarını alabilmek için davacı oldu. Açtıkları davaları kazanan, alacakları milyonlarca lirayı bulan işçiler, umutlarını fabrikanın satılmasına bağladı. Gebze İcra Dairesi tarafından fabrika 155 milyon lira bedelle satışa çıkarılırken, işçiler fabrikanın satılması durumunda 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecek.