Kağan Moradaoğlu Başakşehir maçıyla birlikte Trabzonspor tarihine geçti

Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor’da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı.

10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi.

Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu’nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.

Kağan Moradaoğlu: "En baştan beri hayal ettiğimiz yerdeyiz. Bütün herkes bana çok yardımcı oldu. Bu durum, baskı değil, mutluluk verdi bana." https://t.co/ts8RpRrvKZ REKLAM February 19, 2021