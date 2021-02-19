Spor Kağan Moradaoğlu Başakşehir maçıyla birlikte Trabzonspor tarihine geçti
FUTBOL FUTBOL

Kağan Moradaoğlu Başakşehir maçıyla birlikte Trabzonspor tarihine geçti

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına giden Trabzonspor’da kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korudu. Genç kaleci, Trabzonspor’un ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.

Haber Merkezi İHA
Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor kalesini koruyan en genç kaleci oldu.
Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor kalesini koruyan en genç kaleci oldu.

Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor’da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı.

10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi.

  • Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu’nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.

Abone Ol Google News
Fırtına zirveyi gözüne kestirdi

Fırtına zirveyi gözüne kestirdi

​Trabzonspor üst üste 7. galibiyetini aldı.
Hakkariye roket düştü

Hakkari'ye roket düştü

PKK'nın hain saldırısına TSK anında yanıt verdi.
Hakka yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.

'ABD geri döndü'

'ABD geri döndü'

​Joe Biden dış politikada değişim sinyali verdi.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Oynanan oyunları<br>yakından takip ediyoruz

Oynanan oyunları
yakından takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri ve aileleri uyardı.
MEB'den liselerle ilgili karar

MEB'den liselerle ilgili karar

Uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak.
Adana 33 bin kişilik<br>yeni stadına kavuştu

Adana 33 bin kişilik
yeni stadına kavuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni stadyumun açılışını gerçekleştirdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi ilde yapılan kongrelere katıldı.

Yüzlerce ​Hakkarili Gara şehitleri için sokaklara döküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.