Kağan Moradaoğlu Başakşehir maçıyla birlikte Trabzonspor tarihine geçti

Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor’da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı.
10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi.
- Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu’nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.
Kağan Moradaoğlu: "En baştan beri hayal ettiğimiz yerdeyiz. Bütün herkes bana çok yardımcı oldu. Bu durum, baskı değil, mutluluk verdi bana." https://t.co/ts8RpRrvKZ
Kağan Moradaoğlu: "En baştan beri hayal ettiğimiz yerdeyiz. Bütün herkes bana çok yardımcı oldu. Bu durum, baskı değil, mutluluk verdi bana." https://t.co/ts8RpRrvKZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 19, 2021
Kağan Moradaoğlu, sadece 1 gün farkla Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci unvanını Arda Akbulut'tan aldı.#VerimliTopraklar pic.twitter.com/vtza4d5itz
Kağan Moradaoğlu, sadece 1 gün farkla Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci unvanını Arda Akbulut'tan aldı.#VerimliTopraklar pic.twitter.com/vtza4d5itz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 19, 2021