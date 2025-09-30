Arda Güler'in skor katkısı verdiği mücadelede Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında konuk olduğu Kairat Almaty'i 5-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Real Madrid deplasmanda Kairat Almaty ile karşı karşıya geldi.
Kazakistan'da oynanan mücadeleyi Madrid 5-0 kazandı. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 25, 52, 73. dakikada Kylian Mbappe (3), 83. dakikada Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.
Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler bir asistle oynadı ve 80 dakika sahada kaldı.
Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün asisti ise kaleci Thibaut Courtios'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından 2'de 2 ile yoluna devam Real Madrid 6 puanla birinci sırada yer aldı. Almaty ise puansız son sırada kaldı.