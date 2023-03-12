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Spor

Kaleden kaleye Galatasaray'a gol attı

Konyaspor U17 kalecisi Musa Gürel, Galatasaray karşısında yeşil sahalarda nadir görülen bir gole imza attı.

09:55 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yaptığı degaj gol oldu.

Yaptığı degaj gol oldu.

U17 Elit A Ligi'nde oynanan Galatasaray-Konyaspor maçında sıra dışı bir gol atıldı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada konuk ekibin kalecisi Musa Gürel, Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta topu kontrol etti. Daha sonra uzun bir degaj yapan Musa'nın vuruşunda Galatasaray kalecisi önde yakalandı ve top kaleye yönelerek filelerle buluştu.


Konyaspor, kalecisinin bulduğu bu golle skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı takım kalan dakikalarda beraberliği sağladı ve maç 2-2 sona erdi.


İşe Konyaspor file bekçisinin attığı o gol:




#U17 Elit A Ligi
#Galatasaray
#Konyaspor
2 saat önce
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Kaleden kaleye Galatasaray'a gol attı
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