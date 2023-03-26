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Spor

Karabağ'ın 10 numarası Galatasaray maçına damga vurdu

Karabağ'ın Galatasaray ile oynadığı dostluk maçında ev sahibi ekibin 10 numaralı oyuncusu Abdellah Zoubir, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti.

21:32 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Karabağlı futbolcuların Galatasaray maçındaki gol sevinci.

Karabağlı futbolcuların Galatasaray maçındaki gol sevinci.

Galatasaray'ın Azerbaycan'da oynadığı dostluk maçında Karabağ'ın 10 numaralı oyuncusu Zoubir, gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı. Faslı futbolcu, Karabağ ataklarının merkezinde yer alırken çalım yeteneği ve etkili paslarıyla Galatasaray savunmasına zorluklar yaşattı.

Karabağ'da ofansif orta saha bölgesinde forma giyen Zoubir, bu sezon çıktığı 42 maçta 7 gol attı 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Fransa'nın Lens takımından 1 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.


#Galatasaray
#Karabağ
#Abdellah Zoubir
1 saat önce
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