Karabağ'ın 10 numarası Galatasaray maçına damga vurdu

Karabağlı futbolcuların Galatasaray maçındaki gol sevinci.
Galatasaray'ın Azerbaycan'da oynadığı dostluk maçında Karabağ'ın 10 numaralı oyuncusu Zoubir, gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı. Faslı futbolcu, Karabağ ataklarının merkezinde yer alırken çalım yeteneği ve etkili paslarıyla Galatasaray savunmasına zorluklar yaşattı.
Karabağ'da ofansif orta saha bölgesinde forma giyen Zoubir, bu sezon çıktığı 42 maçta 7 gol attı 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Fransa'nın Lens takımından 1 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.