Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Karadağ - Türkiye maçının yeri değişti

Karadağ - Türkiye maçının yeri değişti

19:516/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye
Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile 19 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma, Podgorica Şehir Stadyumu'ndan Niksic Şehir Stadyumu'na alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma, Niksic kentindeki Şehir Stadyumu'na alındı.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A milli düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.


UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ-İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ-Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.


Karadağ ile Türkiye arasına oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayımlanacak.





#Karadağ
#Türkiye
#Uluslar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F harfi ile başlayan eşya