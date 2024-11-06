Karadağ - Türkiye maçının yeri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A milli düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.