SÜPER LİG

Karagümrük-Galatasaray maçının oynanacağı stadyum belli oldu

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Karagümrük, sarı-kırmızılı rakibi ağırlayacağı stadyum belli oldu. Kendi stadının Süper Lig şartların uygun olmaması sebebiyle maçlarını İstanbul'un farklı statlarında yapan Karagümrük, Galatasaray mücadelesini de yine farklı bir stadyumda oynayacak.

Haber Merkezi İHA
Karagümrük sezon başından bu yana stat değişikliği yapmak zorunda kalıyor.

Karagümrük sezon başından bu yana stat değişikliği yapmak zorunda kalıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük, iç sahada Galatasaray’ı ağırlayacak.

Sezon başından bu yana stat problemiyle karşı karşıya kalan ve her iç saha maçı öncesinde stat arayışlarına girişen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Galatasaray’la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Bu sezon iç saha maçlarında Atatürk Olimpiyat Stadı, Kadıköy Ülker Stadyumu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda çıkan Karagümrük, kupadaki karşılaşmalarını ise Vefa Stadı’nda oynayarak tam 6 farklı statta maçlara ev sahipliği yaptı.


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