SÜPER LİG

Karaman’dan Rodallega’ya destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla eleştirilerin hedef ismi olan Rodallega’yla görüşerek, “Bu durumu düzeltebilecek tecrübeye sahipsin” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Hugo Rodallega (Sağda)

Hugo Rodallega (Sağda)

Trabzonspor’un Süper Lig’in 22. haftasında oynadığı Alanyaspor maçı 0-0 devam ederken panenka vuruşuyla penaltıdan faydalanamayan Hugo Rodallega eleştirilerin hedef ismi olmuştu. Kaçan penaltıdan iki dakika sonra kalesinde golü gören ve karşılaşmayı 2-0 kaybeden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Kolombiyalı futbolcuya destek verdi. Sezonun geride kalan kısmında takıma fayda sağladığını ve kalan haftalarda da oyuncusuna ihtiyacı olduğunu belirten Karaman, Rodellaga’dan artık Alanya maçının geride kaldığını ve ileriye bakmaları gerektiğini söyledi.

Ünal Karaman
Ünal Karaman

SEZONU İYİ YERDE BİTİRMELİYİZ

Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, dün takımla yapacağı toplantı öncesi görüştüğü Rodallega’ya “Attığın penaltıda yaptığın hatayı biliyorsun. Takımın motivasyonu da buna bağlı olarak düştü. Ancak artık bu maç geride kaldı. Senden kalan haftalarda taraftarla aranı düzeltmek için 2 kat daha fazla mücadele etmeni istiyorum. Sana güveniyorum ve yeteneklerin de ortada. Bu durumun üstesinden gelebilecek tecrübeye sahipsin” dediği öğrenildi. Trabzonspor çalıştırıcısı, idman öncesinde takımla yaptığı toplantıda ise, “Artık önümüzdeki Göztepe maçına odaklanmalıyız. Maç maç gidiyoruz ve sezonu Avrupa Kupaları’na katılabilecek bir pozisyonda bitirmeliyiz. 90 dakika mücadele eden bir takımız. Bir daha böyle bir düşüş istemiyorum” dedi.

  • Novak ve İbanez sakatlandı
  • Trabzonspor’un dünkü idmanında çift kale maçta sol bek oyuncular Novak ile Ibanez, sakatlandı. Novak,Rodellaga ile girdiği ikili mücadelede sakatlanırken, İbanez de yine çift kale maçta sakatlanarak idmanı bıraktı. A takımla idmana çıkan genç oyuncular Kerem Baykuş, Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın ve Koray Kılınç ise yeniden altyapıya gönderildi.

Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Lizbon’a hareket edecek.Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 21.00’de Estadio do Sport Lisboa e Benfica’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica ile oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti;"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."☑ Galatasaray&#39;ın Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı.🚑 Linnes ❌ Fernando pic.twitter.com/zZxCouacex&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Şubat 2019

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