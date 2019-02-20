Karaman’dan Rodallega’ya destek

Trabzonspor’un Süper Lig’in 22. haftasında oynadığı Alanyaspor maçı 0-0 devam ederken panenka vuruşuyla penaltıdan faydalanamayan Hugo Rodallega eleştirilerin hedef ismi olmuştu. Kaçan penaltıdan iki dakika sonra kalesinde golü gören ve karşılaşmayı 2-0 kaybeden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Kolombiyalı futbolcuya destek verdi. Sezonun geride kalan kısmında takıma fayda sağladığını ve kalan haftalarda da oyuncusuna ihtiyacı olduğunu belirten Karaman, Rodellaga’dan artık Alanya maçının geride kaldığını ve ileriye bakmaları gerektiğini söyledi.

SEZONU İYİ YERDE BİTİRMELİYİZ

Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, dün takımla yapacağı toplantı öncesi görüştüğü Rodallega’ya “Attığın penaltıda yaptığın hatayı biliyorsun. Takımın motivasyonu da buna bağlı olarak düştü. Ancak artık bu maç geride kaldı. Senden kalan haftalarda taraftarla aranı düzeltmek için 2 kat daha fazla mücadele etmeni istiyorum. Sana güveniyorum ve yeteneklerin de ortada. Bu durumun üstesinden gelebilecek tecrübeye sahipsin” dediği öğrenildi. Trabzonspor çalıştırıcısı, idman öncesinde takımla yaptığı toplantıda ise, “Artık önümüzdeki Göztepe maçına odaklanmalıyız. Maç maç gidiyoruz ve sezonu Avrupa Kupaları’na katılabilecek bir pozisyonda bitirmeliyiz. 90 dakika mücadele eden bir takımız. Bir daha böyle bir düşüş istemiyorum” dedi.

Novak ve İbanez sakatlandı

Trabzonspor’un dünkü idmanında çift kale maçta sol bek oyuncular Novak ile Ibanez, sakatlandı. Novak,Rodellaga ile girdiği ikili mücadelede sakatlanırken, İbanez de yine çift kale maçta sakatlanarak idmanı bıraktı. A takımla idmana çıkan genç oyuncular Kerem Baykuş, Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın ve Koray Kılınç ise yeniden altyapıya gönderildi.