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Spor

Kartal erken vuracak

Beşiktaş'ta tüm hesaplar pazar günü iç sahada oynanacak Galatasaray derbisini kazanmak üzerine yapılıyor. Hücum hattının formuna güvenen teknik direktör Şenol Güneş, erken golle rakibinin risk almasını bekleyecek. Oluşacak boşluklarla farkı artırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, golcülere rakip savunmayı izletiyor.

09:17 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güneş yönetimindeki Beşiktaş ligde 3. sırada yer alıyor.

Güneş yönetimindeki Beşiktaş ligde 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren derbide pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, rakibinin geçen hafta Karagümrük karşısında puan kaybetmesini, kendisi adına avantaja çevirmek istiyor.


Teknik direktör Şenol Güneş, sarı-kırmızılı ekibi analiz ederken, rakibin özellikle kanat beklerinde oluşacak boşlukları değerlendirmek istiyor ve erken bulacakları golün kendilerine maçı kazandıracağını düşünüyor. Öne geçmeleri durumunda Galatasaray'ın risk alacağını tahmin eden Güneş, bu sayede Redmond ve Aboubakar'ın hızlı çıkışlarıyla farkı artırmayı planlıyor.


Golcüler formda

Teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozları golcüler olacak. Aboubakar, Cenk Tosun ve Redmond ile derbiyi çözmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, bu üç isimle ayrı ayrı görüşerek, Galatasaray savunmasının zaaflarını izletti.


Devre arasında takıma katılan Aboubakar toplam 7 gol atarken Fenerbahçe derbisiyle çıkışa geçen Redmond, toplamda 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Sol kanatta görev alacak Cenk Tosun ise 15 gol atarken, 4 de asisti bulunuyor.


Evinde derbi kaybetmiyor

Bu sezon evindeki son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Galatasaray'a karşı da Vodafone Park'ta 7 maçta kaybetmedi. Rakibine karşı 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Şenol Güneş
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