Kartal Kayserispor'a hazırlanıyor

15:2020/09/2025, Cumartesi
AA
Sakatlığını atlatan Ndidi, idmanda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.





