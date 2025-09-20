Kartal Kayserispor'a hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.