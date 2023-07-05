Kartal'ın kanatlarına Zizo ve Velde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, idman öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, "Stoper ve orta saha mutlaka almalıyız. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke de duruma göre bakacağız. En acil olan, sağ stoper" dedi. Sözleşmesi sona eren Nathan Redmond'la ilgili konuşan Güneş, İngiliz futbolcuyla görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi. Başarılı teknik adam ayrıca Halil Dervişoğlu'nun transferini istediğini de açıkladı.