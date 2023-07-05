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Spor

Kartal'ın kanatlarına Zizo ve Velde

Beşiktaş'ın Zamalek'ten Ahmed Zizo ve Lech Poznan'dan Kristoffer Velde için transfer girişimlerinde bulunduğu bildirildi.

11:13 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmed Zizo - Kristoffer Velde

Ahmed Zizo - Kristoffer Velde

Kanatlara transfer yapmak isteyen Beşiktaş, yönünü Afrika'ya çevirdi.


Africa Foot United'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, Zamalek forması giyen Ahmed Zizo için ilk teklifini iletti.


27 yaşındaki futbolcu, gecen sezon Mısır liginde 31 maçta 10 gol ve 13 asistle oynadı.




Velde de gündemde

İtalyan basını ise Beşiktaş'ın, birçok kulübün ilgi gösterdiği Polonya'nın Lech Poznan Kulübü'nde forma giyen 23 yaşındaki Norveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde'yi takip ettiği bildirildi.


Velde, geride bıraktığımız sezon çıktığı 48 maçta 16 gol atarken 7 de asist kaydetti.












#Beşiktaş
#Ahmed Zizo
#Kristoffer Velde
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