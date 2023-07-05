Kartal'ın kanatlarına Zizo ve Velde

Ahmed Zizo - Kristoffer Velde
Kanatlara transfer yapmak isteyen Beşiktaş, yönünü Afrika'ya çevirdi.
Africa Foot United'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, Zamalek forması giyen Ahmed Zizo için ilk teklifini iletti.
27 yaşındaki futbolcu, gecen sezon Mısır liginde 31 maçta 10 gol ve 13 asistle oynadı.
İtalyan basını ise Beşiktaş'ın, birçok kulübün ilgi gösterdiği Polonya'nın Lech Poznan Kulübü'nde forma giyen 23 yaşındaki Norveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde'yi takip ettiği bildirildi.
Velde, geride bıraktığımız sezon çıktığı 48 maçta 16 gol atarken 7 de asist kaydetti.