Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler:
Kasımpaşa:
Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Winck, Diabate, Thiam, Kubilay
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, El Bilal, Abraham
#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Beşiktaş