Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü - ÖZETİ İZLE

Trabzonspor İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü - ÖZETİ İZLE

20:4018/08/2025, Pazartesi
G: 18/08/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor takımları, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncusu Felipe Augusto attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor takımları, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncusu Felipe Augusto attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini Felipe Augusto'nun attığı golle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 2. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Lige galibiyetle başlayan Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip rakibini Felipe Augusto'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.


Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 11'leri


Kasımpaşa:
Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ali Yavuz, Gueye.
Trabzonspor:
Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.


16' Trabzonspor'da Edin Visça ve Okay Yokuşlu kısa süreli sakatlık yaşadı.


18' Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.


75' Felipe Augusto, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti: 0-1


90+5' Maç Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan notlar


Şota Arveladze eski takımına karşı 12. kez sahada

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu. Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.


Trabzonspor taraftarı tribünü doldurdu

Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.




#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman açılıyor? Okulların ilk günü ve tatil programı netleşti! İşte MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi