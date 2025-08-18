Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini Felipe Augusto'nun attığı golle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 2. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Lige galibiyetle başlayan Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip rakibini Felipe Augusto'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
16' Trabzonspor'da Edin Visça ve Okay Yokuşlu kısa süreli sakatlık yaşadı.
18' Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
75' Felipe Augusto, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti: 0-1
90+5' Maç Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan notlar
Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu. Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.