Süper Lig'de heyecan 2. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Lige galibiyetle başlayan Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip rakibini Felipe Augusto'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu. Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.