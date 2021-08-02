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Kayaalp yine Nunez’e takıldı

Tokyo’ya altın madalya hedefiyle gelen Rıza Kayaalp, 2012 Londra ve 2016 Rio’da geçemediği rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez’e bir kez daha takıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kayaalp yine Nunez’e takıldı
Rıza Kayaalp - Mijain Lopez Nunez

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mindere çıkan 3 Türk güreşçi istediğini alamadı. Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazanan ve Tokyo 2020’ye altın madalya hedefiyle gelen Rıza Kayaalp, uluslararası organizasyonlardaki en önemli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez’e takıldı. Son 16 tur ve çeyrek final maçlarını rahat geçen milli güreşçi, yarı final maçında Nunez’e verdiği 2 ihtar puanıyla 2-0 kaybederek altın madalya şansını yitirdi. Kayaalp, bugün saat 14.05’de bronz madalya mücadelesinde üçüncü olimpiyat madalyası için mindere çıkacak.

RÖVANŞI ALAMADI

  • Aynı zamanda 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, Nunez’den de rövanşı alamadı. Milli güreşçimiz, geride kalan 3 olimpiyatta altın madalya alan 38 yaşındaki Kübalı güreşçiye Rio 2016’da finalinde kaybetmiş ve gümüş madalyada kalmıştı. Londra 2012’de bronz madalya alan milli güreşçimiz söz konusu oyunlarda Kübalı sporcuya yarı finalde mağlup olmuştu. Nunez, dünkü güreş sonrası ezelei rakibi Rıza Kayaalp’ın yanına giderek sarıldı ve teselli etti.

YASEMİN REPESAJA ÇIKACAK

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva’yı yenerken, çeyrek finalde ABD’li Adelina Maria Gray’e mağlup oldu. Yasemin, Gray’in Kırgız rakibini yenerek finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazandı. Milli güreşçi repesajda bugün Tunuslu rakibiyle karşılaşacak. 60 kiloda Kerem Kamal ise son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu’ya yenilirken, rakibi yarı finalde elenince repesaj kazanamadı ve elendi. Grekoromende 97 kiloda bugün ayrıca Cenk İldem mindere çıkacak.

Kasapoğlu teselli etti

  • Maçtan sonra Rıza Kayaalap’i teselli eden ve moral veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bronz madalya maçında başarı diledi.
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