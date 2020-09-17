Kayode Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza attı.
Geçen sezon Gaziantep FK'da oynadı
8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de Gaziantep FK forması giydi.
- Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.
Yorum