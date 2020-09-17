TRANSFER

Kayode Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Kayode'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayode'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Kayode'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza attı.

Kayode, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Kayode, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Gaziantep FK'da oynadı

8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de Gaziantep FK forması giydi.

  • Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.

Sivasspor'a La Liga'dan orta saha
Sivasspor'a La Liga'dan orta saha

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'i kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 285 maç 30 golFransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı. Frejus-Saint-Raphael, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna takımlarının formasını giyen Fajr, son olarak Getafe'nin kadrosunda yer aldı.Orta sahada görev yapan Fajr, kariyerinde 285 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.Fajr, Fas Milli Takımı'nın formasını da 25 kez giydi.Alanyaspor, Sivasspor deplasmanında kazandı

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