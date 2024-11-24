Kayseri’de Fener şov

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, milli ara sonrası çıktığı Kayserispor deplasmanından 5-2'lik galibiyetle döndü. 5. dakikada Mert Hakan'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic penaltıdan ağları buldu: 0-1. 15'te Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde sağ kanattan Mert Hakan'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 43'teki Kayserispor atağında smd Cardoso'nun sağdan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.





GOLLER DURMADI

57'de Kartal'ın köşe vuruşunda savunmadan gelen Kolovetsios, kafayla topu ağlara gönderip farkı 1'e indirdi: 2-3. 63. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri ağları buldu: 2-4. Bitime 5 dakika kala soldan Mert Müldür'ün yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Kostic, ağları havalandırdı: 2-5. Fenerbahçe'nin Kayseri'deki şov gecesinde kapanış golünü sonradan oyuna giren Szymanski 88 dakikada attı: 2-6. F.Bahçe böylece ligde şu ana kadar bir maçta 6 gol atan tek takım oldu.





10 gol de atabilirdik

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, maç sonu açıklamasında “6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık” dedi. Yenilen gollerin sebebi olarak top kayıplarını gösteren Portekizli hoca “Oyun kurulumunda top kayıpları yaptık. Kornerden kötü bir gol yedik. Onların bu maça hazırlanmak için yaklaşık 2 haftası vardı ama bizim sadece iki günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı. Talisca'yla ilgili soruya ise Mourinho, "Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim oyuncularımdan çok mutlu olduğum." yanıtını verdi.





Szymanski'ye kesik yaradı!

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına ligde son oynadığı Sivasspor maçından 3 farklı isimle çıktı. Çağlar ve Maximin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Skora katkı yapamadığı için eleştirilen Szymanski ise yedek soyundu. Polonyalı futbolcu, bu sezon ikinci kez yedek kaldığı mücadelede 64'te Mert Hakan'ın yerine girdi. 88'de ağları sarsarak bu sezon ilk gol kaydetti.





Tartışmalı kararlar

F.Bahçe'nin Kayseri deplasmanında Tadic'le penaltıdan bulduğu ilk gol öncesi Kostic'e yapılan müdahale nedeniyle verilen penaltı tartışmalara neden oldu. Kayserispor cephesi, Kostic'e müdahale olmadığı yönünde itiraz etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin her iki yarısında Kostic'in ceza sahası içinde iki kez topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ayrıca F.Bahçe'nin 3. golünden önce ofsayt olduğu itirazı yapıldı.





Oğuz'dan ilk maçında 2 gol birden

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, 15. dakikada takımının ikinci golünü atarken, 26'da ise kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti. Kostic de sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atma başarısı gösterdi.











