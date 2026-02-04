Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor golcüsüne kavuştu

Kayserispor golcüsüne kavuştu

17:264/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Fedor Chalov Kayserispor taraftar atkısıyla poz verdi.
Fedor Chalov Kayserispor taraftar atkısıyla poz verdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı Rus santrfor Fedor Chalov kente geldi.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, santrfora takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, son olarak PAOK forması giyen Rus futbolcu Fedor Chalov’u kadrosuna kattı.

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bugün öğle saatlerinde Kayseri’ye geldikten sonra tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı. Sağlık kontrolünden geçecek olan Chalov, ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fedor Chalov’un 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçında kadroda olması bekleniyor.





#Kayserispor
#Fedor Chalov
#PAOK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları asil isim listesi sorgulama ekranı