Berna Gözbaşı: Affımı istiyorum

Spor

Galatasaray'da Yunus Akgün krizi: Devre arasında takımdan ayrılacak

Galatasaray'da Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus Akgün ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, geniş kadro sebebiyle bazı oyuncuların bir hafta kadroda yer alıp bir hafta sonra yer almamasının normal olduğunu değerlendirse de, 22 yaşındaki futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve devre arası takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.