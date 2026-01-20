Yeni Şafak
Kayserispor'da gözler Başakşehir maçına çevrildi

20/01/2026, Salı
Dorukhan Toköz de idmanda yer aldı.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları başladı


Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.


Kayserispor, 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek.





