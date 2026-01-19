Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada siyah-beyazlılar rakibini son dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, rakibini 90+5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş - Kayserispor maçı 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.
21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.
42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.
43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi.
45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
49. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
54. dakikada Kayserispor net gol şansından yararlanamadı. Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mane'nin penaltı noktasının gerisinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
58. dakikada hızlı gelişen atakta Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından yerden sert şutunda top, az farkla dışarı gitti.
68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Rashica'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.
70. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Bilal Bayazıt, topu yumrukladı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Bilal'in çelmeye çalıştığı meşin yuvarlağı savunma, direk dibinden çizgi üzerinden kornere gönderdi.
90+5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ iç koridordan Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Toure'nin savunmaya rağmen kafa vuruşunda top, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
Maç Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.