Kayserispor'dan 6 maçlık seri

Kayserispor, bu sezon ilk kez sahasında rakiplerine karşı 6 maçlık üstünlük kurdu. Kayserispor, iç sahada üst üste 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Nurettin Açıkalın’ın başkanlığındaki, Boşnak teknik direktör Jakirovic yönetimindeki sarı kırmızılılar, sahasında Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Başakşehir (3-1), Hatayspor (5-0), Kasımpaşa (1-0) ve Rizespor (1-0) maçlarını kazanarak hanesine 18 puan yazdırdı.