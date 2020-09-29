SÜPER LİG

Kayserispor'dan ses getiren transferler: İkisi de imza atmaya geliyor

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Kayserispor transferin son günlerde önemli isimleri kadrosuna katmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manuel Fernandes

Manuel Fernandes

Fotoğraf: SERGEY PIVOVAROV

Kayserispor, transferin bitmesine 6 gün kala Manuel Fernandes ve Aziz Behich'i kadrosuna kattı.

Öte yandan sarı kırmızılıların bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse ile görüştüğü ve oyuncuyla anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

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