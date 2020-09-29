Kayserispor'dan ses getiren transferler: İkisi de imza atmaya geliyor

Kayserispor, transferin bitmesine 6 gün kala Manuel Fernandes ve Aziz Behich'i kadrosuna kattı.
Öte yandan sarı kırmızılıların bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse ile görüştüğü ve oyuncuyla anlaşma zemini aradığı öğrenildi.
Kayserispor, transferin bitmesine 6 gün kala Manuel Fernandes ve Aziz Behich'i kadrosuna kattı.
Öte yandan sarı kırmızılıların bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse ile görüştüğü ve oyuncuyla anlaşma zemini aradığı öğrenildi.
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