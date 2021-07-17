Süper Lig'de transfer: Pedro Henrique'nin yeni takımı belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kayserispor'dan Pedro Henrique ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola ülkesinin Gremio takımında başlayan 31 yaşındaki futbolcu, ardından Caxia, FC Zürich, Stade Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giydi ve 2019 yılında Kayserispor’a transfer oldu.

Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı ve 31 asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Pedro Henrique’ye Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz. Kayserispor ile gün içerisinde kulüp başkanları tarafından yapılan görüşmede, bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bonservis ücretinin yarısını karşılayarak transferin gerçekleşmesine katkı sağlayan As Başkanımız Serkan Aydın’a, Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz” denildi.

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Teşekkürler Pedro Henrique!



Kulübümüz profesyonel oyuncularından Pedro Henrique'nin Sivasspor Kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır.



Pedro Henrique'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/OkWT9aloLY — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) July 16, 2021