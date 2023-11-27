3. Kemal Özdeş dönemi sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş'in kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılıkla birlikte Trendyol Süper Lig'in 13 haftasında 12 teknik direktör görevinden ayrıldı.
"Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
Kemal Özdeş yönetiminde Kasımpaşa bu sezon ligde 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 53 yaşındaki teknik adam maç başı 1.38 puan ortalaması yakaladı.