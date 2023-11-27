Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının 53. dakikasında yaşanan tartışmalı el pozisyonunda hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşma yayınlandı. Söz konusu VAR konuşmalarına göre Arda Kardeşler, Hüseyin Göçek'in uyarısına rağmen maçı devam ettirdi.