Kenan Yıldız imzayı attı: Juventus'tan resmi açıklama geldi

Kenan Yıldız imzayı attı: Juventus'tan resmi açıklama geldi

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Kenan Yıldız Juventus ile yeni sözleşme imzaladı.
Kenan Yıldız Juventus ile yeni sözleşme imzaladı.

Juventus, Kenan Yıldız ile 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varırken, 20 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı 1,7 milyon eurodan 6 milyon euroya yükseldi.

Juventus ile Kenan Yıldız arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. İtalyan kulübünün, 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Mevcut sözleşmesinden yıllık 1,7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız’ın, yeni anlaşmayla birlikte gelecek sezondan itibaren yıllık 6 milyon euro ücret alacağı ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte genç futbolcunun maaşı, mevcut kazancının dört katından fazla artmış oldu.

Juventus formasıyla bu sezon toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken 9 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.




#Juventus
#Kenan Yıldız
#İtalya Serie A
