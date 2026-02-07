Kenan Yıldız imzayı attı: Juventus'tan resmi açıklama geldi

Juventus ile Kenan Yıldız arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. İtalyan kulübünün, 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Mevcut sözleşmesinden yıllık 1,7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız’ın, yeni anlaşmayla birlikte gelecek sezondan itibaren yıllık 6 milyon euro ücret alacağı ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte genç futbolcunun maaşı, mevcut kazancının dört katından fazla artmış oldu.

Juventus formasıyla bu sezon toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken 9 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.





«La nostra storia continua» ⭐️



Il futuro è bianconero. Kenan Yildiz fino al 2030.



🎵 Starboy – @theweeknd pic.twitter.com/Sv4ZLtFhfR — JuventusFC (@juventusfc) February 7, 2026







