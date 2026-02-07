Kenan Yıldız imzayı attı: Juventus'tan resmi açıklama geldi

Juventus, Kenan Yıldız ile 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varırken, 20 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı 1,7 milyon eurodan 6 milyon euroya yükseldi.
Juventus ile Kenan Yıldız arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. İtalyan kulübünün, 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı belirtildi.
Mevcut sözleşmesinden yıllık 1,7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız’ın, yeni anlaşmayla birlikte gelecek sezondan itibaren yıllık 6 milyon euro ücret alacağı ifade edildi.
Bu gelişmeyle birlikte genç futbolcunun maaşı, mevcut kazancının dört katından fazla artmış oldu.
Juventus formasıyla bu sezon toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken 9 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.